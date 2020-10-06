7 تحديات تواجه المنظمات غير الربحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواجه المنظمات غير الربحية والمعروفة باسم القطاع الثالث مجموعة من التحديات التي تحد من قدرة القطاع على تلبية احتياجات المستفيدين منه، ومن أجل ضمان المؤسسة على استمرارها واستدامتها، واجتماع قمة العشرين الذي تحتضنه الرياض يهتم بالقطاع الخاص، والذي يواجه عددا من التحديات.. «مكة» ترصد عبر مصادر عدة أكبر التحديات التي تواجه القطاع الثالث.

نقص التمويل

أحد أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني هو نقص التمويل.

قلة الموارد

لا يزال تجميع الموارد يمثل تحديا، لأنه من الصعب العثور على شريك يتقاسم نفس القيم والاعتقاد.

عدم الرغبة في الاستثمار في اتجاهات التسويق

سيئ السمعة لانخفاض استراتيجية التسويق.

التوظيف

القطاع الثالث ليس جذابا للخريجين الذين تغمرهم مجموعة كبيرة من عروض الوظائف فلا توجد برامج معروفة للخريجين في هذا القطاع.

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النمو والاستدامة

على الجانب الآخر، حتى إذا حصلت مؤسسات المجتمع المدني على تمويل كاف لخدمة جميع الأشخاص الذين تريدهم ، وتجذب الموهبة المناسبة، فإن النمو غير مستقر والتمويل غير مضمون ولا يتم التعاقد مع الموظفين للبقاء.

الخوف من التغيير التكنولوجي

يواجه معظم المنظمات غير الربحية تحديات متعلقة بالتكنولوجيا ويميل البعض إلى التأخر عندما يتعلق الأمر باستخدام الحلول التكنولوجية.

عقلية «نحن مؤسسة خيرية »

تعتقد المؤسسات الخيرية أنها يجب أن تحصل على أشياء من الشركات مجانا لمجرد أنها مؤسسات خيرية.

كيف تتغلب مؤسسات القطاع الثالث على هذه التحديات