شكرا لقرائتكم خبر مليون يتابعون «تويتر إمارة مكة».. و4000 تغريدة عن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد متابعي حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المليون متابع، منذ إطلاق الحساب في 2011، حيث غرد بـ45 ألف تغريدة متنوعة لقيت مليوني تفاعل.

وحظي الحساب بدعم مباشر ولا محدود من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، الأمر الذي أسهم في خلق حلقة وصل فاعلة ومؤثرة بين الحساب والمجتمع. واستطاع تويتر إمارة منطقة مكة المكرمة الذي تشرف عليه إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة التواصل مع الجمهور على مدار الساعة عبر بث تغريدات لأحدث وأهم الأخبار والمستجدات التي تخص المنطقة وقاطنيها، والتعامل السريع مع الإشاعات ونفيها، وإطلاق التحذيرات أثناء التقلبات الجوية وهطول الأمطار، إضافة إلى نشر الفعاليات في المنطقة ومحافظاتها.

وحرص الحساب الذي أطلق هويته البصرية الجديدة بالتزامن مع بلوغ عدد المتابعين المليون، على ملامسة احتياجات الباحثين عن المصدر الموثوق والمعلومة المؤكدة، والتي تعتمد في المقام الأول على صناعة المادة الإعلامية وفق أسس صحفية مهنية والتعامل بشكل متنوع مع الأحداث بالتغريدات والصور والفيديوهات المصنوعة والإنفوجرافيك والموشن جرافيك. وفي هذا الصدد واكب حساب الإمارة التطور الإعلامي بشكل مستمر فكان سباقا للتغيير والتطوير بما يحقق تطلعات المتابعين.

واستطاع الحساب خلال جائحة كورونا التعامل مع الأزمة بشكل احترافي عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والأخبار الحقيقية عن الفيروس، وشارفت التغريدات عن الجائحة منذ بدايتها وفق عددها حتى الآن 4 آلاف تغريدة.

خلق هذا التفاعل السريع مع الأحداث لحظة بلحظة حالة من التميز في التعاطي مع الأزمات من خلال نقل الأخبار الموثوقة من مصادرها الرسمية، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى المملكة؛ وهو ما جعله مرجعا إخباريا يواكب الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة في مختلف الجوانب.

حساب إمارة مكة