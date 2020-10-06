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نجح فريق طبي مختص في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور وليد الحشيمي، واستشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي، في إجراء عملية طبية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه أكثر من 15 كيلو جرام من مريضة بالمستشفى.
وأوضحت "صحة عسير" أن العملية أجريت بالتعاون مع أطباء المسالك البولية بقيادة الدكتور سلطان زاهر الشهري استشاري المسالك البولية؛ نظراً لما تتطلبه العملية؛ حيث قام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله.
وأضافت أن أطباء المسالك تأكدوا من سلامة الجهاز البولي دون حدوث مضاعفات تذكر -ولله الحمد-، فيما استغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت الحالة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة بفضل الله.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 06:42 PM
يبلغ وزنه أكثر من 15 كجم والمريضة غادرت بصحة جيدة
نجح فريق طبي مختص في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور وليد الحشيمي، واستشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي، في إجراء عملية طبية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه أكثر من 15 كيلو جرام من مريضة بالمستشفى.
وأوضحت "صحة عسير" أن العملية أجريت بالتعاون مع أطباء المسالك البولية بقيادة الدكتور سلطان زاهر الشهري استشاري المسالك البولية؛ نظراً لما تتطلبه العملية؛ حيث قام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله.
وأضافت أن أطباء المسالك تأكدوا من سلامة الجهاز البولي دون حدوث مضاعفات تذكر -ولله الحمد-، فيما استغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت الحالة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة بفضل الله.
، جراحة ناجحة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى أبها للولادة والأطفال ،
المصدر : الخليج 365
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