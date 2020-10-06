محمد بن مسعود - الدمام - 06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 06:41 PM حظر تجول شامل من منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة لمواجهة كورونا الأردن تعلن: نشر القوات المسلحة في جميع المحافظات اعتبارًا من صباح الأربعاء الأردن تعلن: نشر القوات المسلحة في جميع المحافظات اعتبارًا من صباح الأربعاء أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارًا من صباح الأربعاء.

وأضاف أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة. الكلمات المفتاحية ، الأردن تعلن: نشر القوات المسلحة في جميع المحافظات اعتبارًا من صباح الأربعاء ،

المصدر : الخليج 365

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