السعودية تسجل 477 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4923 حالة.



Advertisements

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 477 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 337 ألفا و243 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 577 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 322 ألف و612 شخصا.