شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة رفع وتحديث بيانات منسوبي المساجد تنتهي بعد غدٍ والان نبدء بالتفاصيل
وبناء على تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية موجه لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة لمنسوبي المساجد , فقد حُددت خمسة أيام بدأت الأحد الماضي لرفع البيانات وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافآت المالية.
ودعت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حساباتها الرسمية منسوبي المساجد بمختلف المناطق إلى سرعة رفع وتحديث بياناتهم وتحري الدقة في ذلك قبل نهاية يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى المساعدة فيمكن للمستفيدين التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.
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