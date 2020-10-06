5 أطعمة تمنع تكون حصوات الكلى

2020-10-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يمكن أن يكون الألم الناتج عن حصوات الكلى مؤلمًا للغاية، ولهذا عليك أن تبذل كل ما في وسعك لمنع تكونها في المقام الأول باتباع وسائل طبيعية.

كيف تحدث حصوات الكلى؟

تتكون الحصوات عندما تتركز مواد كيميائية معينة في البول والتي تشكل بعد ذلك بلورات، وتحدث معظم الحصوات عندما يتحد الكالسيوم مع إحدى مادتين: الأوكسالات أو الفوسفور، كما يمكن أن تتكون الأحجار أيضًا من حمض اليوريك.

وبحسب موقع Daily Health Post تنمو هذه البلورات لتصبح حصوات أكبر ويمكن أن تشق طريقها عبر المسالك البولية مما يسبب ألمًا شديدًا ويمنع تدفق البول.

ويقول الأطباء إن نصف أولئك الذين أصيبوا بحصوات الكلى في الماضي سيعانون منها مرة أخرى في غضون 7 سنوات إذا لم يتخذوا إجراءات وقائية على الفور.

1- الصبار

وجدت دراسة من جامعة خون كاين في تايلاند أُجريت على 31 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا، ونشرت النتائج في مجلة الجمعية الطبية في تايلاند أن هلام الصبار يمنع تكوين حصوات الكلى.

وتم إعطاء الأشخاص 100 غرام من هلام الصبار الطازج مرتين في اليوم لمدة سبعة أيام متتالية، وفي نهاية الدراسة خلص الباحثون إلى أن التغييرات في التركيبات الكيميائية للبول بعد تناول الصبار أظهرت إمكانية منع تكون الحصوات.

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2- عصير البرتقال الطازج

يساعد تناول كوب واحد من عصير البرتقال الطازج يوميًا في منع تكون الحصوات، بحسب دراسة نُشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى؛ وذلك نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الستريك.

3- الهندباء الأخضر

يمكن أن تقلل الأطعمة الغنية بالكالسيوم من خطر حصوات الكلى، وهذا عكس ما كان يعتقده خبراء الصحة سابقًا، حيث وجدت الدراسة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالكالسيوم قد يقلل من خطر إصابة الفتيات على وجه الخصوص.

ويعتبر نبات الهندباء من الأطعمة الغنية بالكالسيوم حيث يحتوي كوب واحد منه على 103 ملليغرام من الكالسيوم وهو ما يمثل 10% من القيمة اليومية الموصى بها يوميًا.

4- الليمون

تحتوي جميع ثمار الحمضيات على حمض الستريك ولكن قد يكون عصير الليمون أكثر فائدة للبعض نظرًا لاحتوائه على ما يقرب من خمسة أضعاف ما يحتويه عصير البرتقال.

5- الخس

يتكون الخس من 96 % من الماء الذي تبين أن نقصه هو السبب الرئيسي لتكوين حصوات الكلى، وقد نشرت مجلة Annals of Internal Medicine دراسة وجدت أن زيادة تناول السوائل بشكل إجمالي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بها.





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