2020-10-06

الشؤون الإسلامية تنهي تحديث بيانات 29 ألفًا من منسوبي المساجد خلال يومين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحديث ورفع البيانات عبر بوابة الوزارة الإلكترونية لـ29285 من منسوبي المساجد (خطيب ــ إمام ــ مؤذن ــ خادم)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال اليومين الماضيين منذ بدء التحديث للبيانات في إطار الحرص على تقديم أفضل الممارسات وتقديم الخدمات إلكترونيًا مواكبة للتحول الرقمي 2020، وتحقيقًا لـرؤية المملكة 2030.

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ويأتي ذلك إنفاذًا لتعميم صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية موجه لجميع فروعها والإدارات المرتبطة بها بمناطق المملكة لمنسوبي المساجد حدد خمسة أيام بدأت الأحد الماضي لرفع البيانات وتحديثها على البوابة الإلكترونية للوزارة حتى تستمر الخدمات المقدمة للمنسوبين بما في ذلك المكافئات المالية.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حساباتها الرسمية منسوبي المساجد بمختلف المناطق إلى سرعة رفع وتحديث بياناتهم وتحري الدقة في ذلك قبل نهاية يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه في حال دعت الحاجة إلى المساعدة فيمكن المستفيدون التواصل على الرقم الموحد 1933، أو بالتواصل على الدعم الفني عبر الإيميل الموجود بالبوابة الإلكترونية.



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