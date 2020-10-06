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2020-10-06 أمر ملكي بتمديد خدمة القناوي 4 سنوات بالحرس الوطني متابعات الخليج 365 - الرياض صدر أمر ملكي كريم بتمديد خدمة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لمدة أربع سنوات.

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