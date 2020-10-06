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WhatsApp يتعاون مع Didi الصينية لمنافسة أوبر
تم إطلاق الخدمة في البرازيل أولًا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
يعتزم تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp التعاون مع خدمة الركاب البرازيلية 99 لمنافسة شركة أوبر Uber، بحيث يمكن للمستخدمين استدعاء السيارات من خلال منصة الدردشة فقط.
شراكة WhatsApp مع Didi الصينية
وبحسب وكالة رويترز فإن شركة 99 مملوكة لـ Didi Chuxing Technology ومقرها الصين، وتهدف الشراكة بينها وبين WhatsApp إلى استهداف الأفراد ذوي الدخل المنخفض إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية التي تفتقر لإشارات الهواتف القوية.
وقالت ليفيا بوزي، مديرة عمليات شركة 99 إنه تم إطلاق الخدمة بالفعل في أربع مدن في ولاية ساو باولو، مضيفة أن الشراكة ستسمح بوصول الخدمة لعدد أكبر من الأشخاص.
وذكرت رويترز أنه سيتعين دفع الرسوم نقدًا في البداية رغم أن تطبيق WhatsApp يدعم خاصية المدفوعات المالية الرقمية.
وتُعد هذه هي الشراكة الأولى من نوعها لشركة Didi الصينية حيث يستعد الفريق للتنافس مع شركة أوبر الأمريكية، والتي تتمتع أيضًا بمتابعة قوية في البرازيل لكنها اعتبارًا من أواخر عام 2019 بدأت تخسر لصالح نظيرتها الصينية.
وفي حين أن شراكة واتساب موجودة حاليًا في عدد قليل من المدن إلا أنها تنوي التوسع لتشمل بقية البرازيل بحلول نهاية العام.
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