7 فوائد طبية لفاكهة الـ شيكو

2020-10-06

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتور جواهر العبدالله، أن فاكهة الـ شيكو هي فاكهة استوائية تتميز بلونها البني، وسطحها الخشن، وشكلها البيضاوي، وطعمها حلو يشبه الكراميل، وتحتوي ثمرة الشيكو على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى البروتين والألياف الغذائية، كما يتم استخدامها لصنع المربى والآيس كريم والعلكة.

7 فوائد صحية

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن سكان دول الخليج بما فيها السعودية يفضلون تناول هذه الفاكهة لمذاقها الحلو، وفوائدها الصحية ومنها:

⁃ الوقاية من نزلات البرد لاحتوائها على نسبة من فيتامين C، الذي له دور في تعزيز الجهاز المناعي في الجسم مما يساعد على مواجهة المرض.

⁃ المساعدة في عملية الهضم إذ تحتوي ثمرة الشيكو على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة بشكل خاص للصحة العامة للجهاز الهضمي ومواجهة الإمساك والإسهال وعسر الهضم.

⁃ المحافظة على الوزن، فالألياف الموجودة في الشيكو تساعد على الشعور بالشبع وكبت الشهيّة وتقليل الرغبة في الطعام طوال اليوم.

Advertisements

⁃ مضادات للأكسدة، فالشيكو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة الضرورية للحفاظ على صحة الجسم وللتقليل من خطورة الأمراض المستعصية.

⁃ تقوي العظام، فالشيكو يحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والزنك والمنجنيز والتي لها تأثير إيجابي على صحة العظام والعضلات.

⁃ مفيدة للبشرة، لاحتوائها على مجموعة المركبات المضادة للأكسدة مما يجعلها مثالية للمحافظة على البشرة، وعلامات الشيخوخة.

⁃ صحة الشعر، إذ تساعد ثمرة الشيكو في الحفاظ على شعر صحي ولامع.

فاكهة الـ شيكو تقلل الشعور بالدوار

وبينت أن فاكهة الشيكو مفيدة للحوامل أيضًا خلال فترتي الحمل والرضاعة، لأنها تحتوي على الكربوهيدات والكثير من الطاقة التي تقلل الإصابة بأعراض الضعف أثناء فترة الحمل وتقليل الشعور بالدوار وتقليل الإصابة بالقولون العصبي.

معمرة ومستديرة الخضرة

وخلصت الدكتور العبدالله إلى القول: “تعتبر شجرة الشيكو اقتصادية جدًا، وهي من الأشجار المعمرة ومستديمة الخضرة متوسطة الحجم، حيث يصل ارتفاعها إلى 18 مترًا، وقد انتشرت زراعة شجرة الشيكو ذات الثمار اللذيذة في عدد كبير من المنازل في الخليج والسعودية، حيث يحرص الكثيرون على ضم هذه الشجرة إلى حدائقهم الواسعة التي تتحمل الأشجار الكبيرة.



شارك الخبر







