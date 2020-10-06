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أصيب عشرات الأشخاص اليوم (الثلاثاء)، في انفجار في بلدة الباب بشمال غرب سورية، التي تسيطر عليها فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا.
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة شهود عيان، أن شاحنة كبيرة ملغومة انفجرت في منطقة مزدحمة من البلدة.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 04:29 PM
الحادثة في بلدة تسيطر عليها المعارضة
أصيب عشرات الأشخاص اليوم (الثلاثاء)، في انفجار في بلدة الباب بشمال غرب سورية، التي تسيطر عليها فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا.
ونقلت "رويترز" عن ثلاثة شهود عيان، أن شاحنة كبيرة ملغومة انفجرت في منطقة مزدحمة من البلدة.
، انفجار شاحنة ملغومة يصيب العشرات غرب سورية ،
المصدر : الخليج 365
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