محمد بن مسعود - الدمام - تهاوت خلال مهمة في العمق الصحراوي أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع "إف 5"، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث. وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض. تونس.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-06 أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع "إف 5"، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث. وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض. Advertisements 06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 04:04 PM تهاوت خلال مهمة في العمق الصحراوي تهاوت خلال مهمة في العمق الصحراوي أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع "إف 5"، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "سبوتنيك" أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث. وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض. ، تونس.. تحطم طائرة عسكرية ومقتل قائدها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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