شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج يشيد بإقبال المعتمرين والتخفيضات المغرية للخدمات في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): علق وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن على استئناف مناسك العمرة بعد شهور من التعليق بسبب جائحة علق وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن على استئناف مناسك العمرة بعد شهور من التعليق بسبب جائحة كورونا وأعرب وزير الحج والعمرة عن سعادته بالأجواء الإيمانية قائلاً : إقبال كبير على بيت الله الحرام، وأسعدتني التخفيضات المغرية للخدمات في مكة المكرمة . وأضاف : أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية.. تقبل الله من عباده صالح الأعمال .».

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