شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بتمديد خدمة "القناوي" المدير العام التنفيذي بوزارة الحرس الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، صدور أمر ملكي بتمديد خدمة أحد منسوبيها لمدة أربع سنوات. أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، صدور أمر ملكي بتمديد خدمة أحد منسوبيها لمدة أربع سنوات. وذكرت أن الأمر الملكي نص على تمديد خدمة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالوزارة لمدة أربع سنوات.

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