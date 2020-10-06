شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 557 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 322,612 حالة، فضلًا عن تسجيل 25 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4923 حالة وفاة.

وأوضح متحدث الصحة، أن منطقة المدينة المنورة سجلت لأعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 71 حالة إصابة جديدة.