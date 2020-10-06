شكرا لمتابعة خبر عن التحالف يعترض ويُدمر طائرة مفخخة حوثية أُطلقت باتجاه نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، من اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه نجران. تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، من اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه نجران. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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