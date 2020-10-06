شكرا لمتابعة خبر عن خطوة ضرورية يجب فعلها عند مخالطة مصاب بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة ما يجب على الشخص فعله عند مخالطة مصاب بفيروس أوضحت وزارة الصحة ما يجب على الشخص فعله عند مخالطة مصاب بفيروس كورونا الجديد. وأكدت الوزارة على ضرورة أن يكمل الشخص المخالط لحالة مؤكدة بكورونا فترة العزل 14 يوما حتى بعد سلبية النتيجة. ونبهت بأن حضانة الفيروس قد تمتد إلى 14 يوما، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة لذلك يجب الالتزام بالحجر المنزلي حتى إكمال المدة.

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