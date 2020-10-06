شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شركة المياه الوطنية تعلق على فيديو تسرب مياه في المنطقة الصناعية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مقطع فيديو متداول عن تسرب مياه في المنطقة الصناعية بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن ذلك نتيجة تعدي أحد مقاولي جهة خدمية أخرى على خطوط الشبكة الناقلة؛ مما تسبب في طفوحات في المنطقة المشار إليها، فيما قامت الشركة على الفور بتوجيه فرقها الفنية للعمل بشكل عاجل لرفع الضرر الناتج.

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وأشارت إلى أن الفرق تعمل على إصلاح خطوط الشبكة الناقلة التي تعرضت للتعدي، وذلك بأسرع وقت ممكن، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المقاول المتعدي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق نظام حماية المرافق العامة.