شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم السجود على طرف الشماغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم السجود على طرف الشماغ.
وذكر أنه يجوز للمسلم عند الصلاة أن يسجد على شماغه بشرط أن يكون ذلك بعذر.
وأضاف أن السجود على الشماغ أو الثياب بدون عذر يعد أمر مكروه، ويجب تجنبه.
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