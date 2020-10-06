إليك 6 إجراءات لعمرة آمنة في ظل جائحة كورونا

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، ستة إجراءات هامة للوقائية من فيروس كورونا المستجد الواجب اتباعها أثناء أداء مناسك العمرة.

وأوضحت الوزارة في تغريده لها عبر تويتر، أن الإجراءات الوقائية هي، الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية قبل العمرة بعشرة أيام، وتعقيم اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية، والمحافظة على مسافة آمنة مع الآخرين.

وأكدت على أهمية ارتداء المعتمر الكمامة طوال الوقت والتخلص منها بالطريقة السليمة، واستخدام أدوات معقمة ومكان مناسب للحلاقة، والتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937 عند الشعور بأعراض المرض.

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ولفتت وزارة الصحة السعودية في الرياض إلى أنه سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية استقبلت أول فوج معتمرين، يوم الأحد الماضي، عقب توقف دام 7 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.