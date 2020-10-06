توفر 9 آلاف فرصة والرواتب تبدأ من 7 آلاف ريال.. تعرّف على تفاصيل قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

حددتها وزارة الموارد البشرية..
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، التخصصات المطلوبة في قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص، وعدد الوظائف والرواتب التي سيحصل العاملين.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات يسري على جميع المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والوظائف الفنية للاتصالات.
وتستهدف وزارة الموارد البشرية، بقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات إلى توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أن هذا القرار يوفر 60% من الفرص الوظيفية في الشركات الكبرى.
وأكدت وزارة الموارد البشرية، على أنه طبقًا لقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات فإن الرواتب تبدأ من 7 ألاف ريال للوظائف التخصصية، و5 آلاف ريال للوظائف الفنية.
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