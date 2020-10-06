هل يشترط في صك الورثة أن يكون إلكترونياً؟.. «حساب المواطن» يوضح

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يشترط في صك الورثة أن يكون إلكترونيًا ويمكن تقديمه ورقيًا.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يشترط ان يكون الصك الكتروني، ولابد من إرفاق صورة من الصك، وأن تكون بإحدى هذه الصيغ (jpg،jpeg،pdf،bmp،png) وأن يكون الحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت».

من جهة أخرى، ذكر برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم إرفاق أي مستندات عند إضافة تابع من قبل رب الاسرة «الأب»، لكن يرجى التأكد من صلة قرابة التابع من خلال أيقونة «تفاصيل الطلب، بيانات التابعين» إلى «ابن/ ابنة».

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