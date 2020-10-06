وزير الحج يعلّق على الإقبال الكبير بالحرم المكي بعد عودة العمرة

أشاد بالتخفيضات المغرية للخدمات..
عبّر وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، عن سعادته بنجاح أفواج العمرة بعد عودتها وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقال وزير الحج، عبر حسابه على تويتر: «إقبال كبير على بيت الله الحرام، وأسعدتني التخفيضات المغرية للخدمات في مكة المكرمة».
وتابع وزير الحج والعمرة: «أجواء إيمانية وبيئة احترازية تراعي المتطلبات الصحية.. تقبل الله من عباده صالح الأعمال».
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