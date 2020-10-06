امرأة متوفاة دماغيًا تتسبب في إنقاذ حياة عدد من المرضى بجدة

بعد التبرع بأعضائها..
تبرع ذوو امرأة سعودية متوفاة دماغيًا بأعضائها، وذلك في مجمع الملك عبد الله الطبي في جدة، ليستفيد منها عدد من المرضى المحتاجين والمنتظرين على قائمة التبرع.
وأوضح مجمع الملك عبدالله الطبي، أن المتوفاة، كانت في حالة حرجة جدًا؛ حيث أثبتت الفحوصات الطبية وفاتها دماغيًا، وفقًا للفحص السريري والفحوصات الخاصة الدقيقة.
وبناءً عليه، قام المختصون في مجمع الملك عبدالله الطبي، بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بمقابلة ذوي السيدة، وشرحوا لهم أهمية التبرع بالأعضاء، ومساهمتها في إنقاذ العديد من المرضى المحتاجين إليها، فأبدى ذووها الرغبة في التبرع، ليسهموا بذلك في إنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي.
وقام فريق من الجراحين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بإجراء عملية نقل 5 أعضاء «القلب والرئة والكليتين والكبد»، والتي كُللت بالنجاح.
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