«شركة المياه» توضح حقيقة فيديو التسرب بالرياض.. وتؤكد اتخاذ إجراءات نظامية

تسبب في طفوحات بالمنطقة الصناعية..
أوضحت شركة المياه الوطنية حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل يوثق لتسرب المياه في المنطقة الصناعية بالرياض.
وذكرت شركة المياه في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر، أن هذا التسرب وقع نتيجة تعدي أحد مقاولي جهة خدمية أخرى على خطوط الشبكة الناقلة، مما تسبب بطفوحات في المنطقة المشار إليها.
وأشارت الشركة، إلى أنها قامت على الفور بتوجيه فرقها الفنية للعمل بشكل عاجل لرفع الضرر الناتج، وإصلاح خطوط الشبكة الناقلة التي تعرضت للتعدي، وذلك بأسرع وقت ممكن.
ونوهت، بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المقاول المتعدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق نظام حماية المرافق العامة.
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