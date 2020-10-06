السعودية اليوم / محافظ الطائف يشارك طلاب المحافظة حصة دراسية في منصة مدرستي



الطائف 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس

شارك معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم طلاب المحافظة حصة دراسية في مادة العلوم على

وتفقد معاليه خلال جولته على مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي ، القاعات الموجود بالمركز والتجهيزات التعليمية الموفرة داخله ، واطّلع على البرامج التعليمية والخطط الإشرافية والدعم الفني والتقني للمنصة المدرسية الذي يعمل على فترتين صباحاً ومساءً ، وآلية معالجة الطلاب المفقودين في منصة مدرستي ، وأيضاً آلية معالجة الفاقد التعليمي التي تعتمد على تنفيذ خطط زيارات إشرافية ميدانية لجميع المدارس ، وحضور الفصول الافتراضية للمعلمين وقياس أثر التعليم من خلال الاختبارات القصيرة والواجبات الإلكترونية والتكليفات الأسبوعية ، كما شاهد قنوات الدعم الفني والتقني ، المتمثلة في الاتصال الهاتفي المباشر ورسائل الواتساب والمحادثات الفورية عبر موقع الإدارة والحضور لمركز الدعم المباشر ، كما دشّن مسابقة منصة مدرستي الرقمية على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالطائف ، التي تأتي مواكبة لدعم المنصة من جميع المستفيدين ، وفي عدد من المجالات ، وتستهدف جميع منسوبي التعليم وأولياء الأمور والمجتمع.

كما شارك معالي محافظ الطائف مع عدد من مديري الدوائر الحكومية في مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي ، في درس مباشر لمادة العلوم على منصة مدرستي نفذه المعلم عادل الطويرقي ، واستمع لتفاعل الطلاب مع معلمهم خلال الدرس وآلية عرض الدرس المواكب لعملية التطور في التعليم عن بعد ، بالإضافة إلى طريقة تكليف الطلاب بالنشاط الفصلي ، وسرعة استجابتهم في طرح الإجابات من خلال أدوات المنصة الكتابية والصوتية.

وأعرب محافظ الطائف سعد اليموني في ختام جولته عن مدى سروره لما شاهده من اهتمام كبير في الهيئة التعليمية والإدارية على تقديم الخدمات التعليمية للمستفيدين عن بعد ، وتذليل كافة العقبات التي يواجهها الطلاب والطالبات ، حتى وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التفاعل والمشاركة في هذه المرحلة في التعليم عن بعد ، مبيناً أن ذلك اتضح خلال حضوره للدرس المباشر على منصة مدرستي .

بدوره، أكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ، أهمية زيارة المسؤولين وتفاعلهم مع منصة مدرستي ، كون هذه التجربة الفريدة في النقلة التعليمية عن بعد ، تشكّل تحوّل إيجابي لخدمة العملية التعليمية وتحقيق الأهداف في الرؤية الطموحة.

// انتهى //

15:10ت م

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الطائف 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسشارك معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم طلاب المحافظة حصة دراسية في مادة العلوم على منصة مدرستي التعليمية ، وذلك أثناء زيارته ووقوفه على الدعم الذي يقدّم للمستفيدين في مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ، بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي .وتفقد معاليه خلال جولته على مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي ، القاعات الموجود بالمركز والتجهيزات التعليمية الموفرة داخله ، واطّلع على البرامج التعليمية والخطط الإشرافية والدعم الفني والتقني للمنصة المدرسية الذي يعمل على فترتين صباحاً ومساءً ، وآلية معالجة الطلاب المفقودين في منصة مدرستي ، وأيضاً آلية معالجة الفاقد التعليمي التي تعتمد على تنفيذ خطط زيارات إشرافية ميدانية لجميع المدارس ، وحضور الفصول الافتراضية للمعلمين وقياس أثر التعليم من خلال الاختبارات القصيرة والواجبات الإلكترونية والتكليفات الأسبوعية ، كما شاهد قنوات الدعم الفني والتقني ، المتمثلة في الاتصال الهاتفي المباشر ورسائل الواتساب والمحادثات الفورية عبر موقع الإدارة والحضور لمركز الدعم المباشر ، كما دشّن مسابقة منصة مدرستي الرقمية على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالطائف ، التي تأتي مواكبة لدعم المنصة من جميع المستفيدين ، وفي عدد من المجالات ، وتستهدف جميع منسوبي التعليم وأولياء الأمور والمجتمع.كما شارك معالي محافظ الطائف مع عدد من مديري الدوائر الحكومية في مركز الدعم المباشر لمنصة مدرستي ، في درس مباشر لمادة العلوم على منصة مدرستي نفذه المعلم عادل الطويرقي ، واستمع لتفاعل الطلاب مع معلمهم خلال الدرس وآلية عرض الدرس المواكب لعملية التطور في التعليم عن بعد ، بالإضافة إلى طريقة تكليف الطلاب بالنشاط الفصلي ، وسرعة استجابتهم في طرح الإجابات من خلال أدوات المنصة الكتابية والصوتية.وأعرب محافظ الطائف سعد اليموني في ختام جولته عن مدى سروره لما شاهده من اهتمام كبير في الهيئة التعليمية والإدارية على تقديم الخدمات التعليمية للمستفيدين عن بعد ، وتذليل كافة العقبات التي يواجهها الطلاب والطالبات ، حتى وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التفاعل والمشاركة في هذه المرحلة في التعليم عن بعد ، مبيناً أن ذلك اتضح خلال حضوره للدرس المباشر على منصة مدرستي .بدوره، أكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ، أهمية زيارة المسؤولين وتفاعلهم مع منصة مدرستي ، كون هذه التجربة الفريدة في النقلة التعليمية عن بعد ، تشكّل تحوّل إيجابي لخدمة العملية التعليمية وتحقيق الأهداف في الرؤية الطموحة.// انتهى //15:10ت م0127

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