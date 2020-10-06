شكرا لقرائتكم خبر عن ماء زمزم تروي أبطال الحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك إلى أبطالنا الأشاوس في الحد الجنوبي، ويأتي ذلك في لمسة وفاء ومحبة وتقدير تجاه ما يقدمونه من تضحيات جسيمة لرفع راية التوحيد والذود عن بلادنا الغالية.

وأبان أن هذه المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به هؤلاء الأبطال في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وما يقدمونه من تضحيات عظيمة للذود عن بلاد الحرمين والتي تحتضن أطهر المقدسات وقبلة المسلمين ومهوى الأفئدة، ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.