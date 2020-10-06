شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة الحرمين" تُطلق برنامجاً لترجمة معاني القران الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج بيان لترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة. وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة السالمي أن التميز بالخدمة مطلب أساسي وأن بيت الله الحرام أحق بالتميز في تقديم الخدمة لقاصديه ولمعتمريه، وتسهيلا لهم وتقيدا بالإجراءات الاحترازية واختصاراً للوقت وتنويعا ما بين الوسائل التقليدية والحديثة تم إطلاق البرنامج ، مبيناً أن هذه الجهود والبرامج تحظى بمتابعة وتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في العناية بزوار ومعتمري بيت الله الحرام.

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