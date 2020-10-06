شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم 14 ألف من متضرري سيول السودان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وجرى أمس الأول توزيع 1.038 سلة غذائية و250 عجوة و1,500 مشمع و300 بطانية في محلية طوكر بولاية البحر الأحمر استفاد منها 14,028 فردًا، كما تم توزيع 10 مضخات رش مبيدات لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.