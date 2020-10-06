ملتقى تمكين بتبوك يوفر 1000 وظيفة لمستفيدي الضمان

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك ( تصوير : علي السحيمي )

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك ملتقى تمكين وذلك لمنسوبي الضمان الاجتماعي من الجنسين لتمكينهم من الحصول على وظائف بشركات المنطقة بحضور 30 جهة حيث بلغ عدد المستهدفين من هذه الوظائف 1000 مستفيد من الجنسين.

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وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة منيف هابس الحربي أن ملتقى تمكين يهدف إلى تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكّنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات، ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، وتمكين أكبر عدد من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل والانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية.

وأشار إلى أن أهمية ملتقى تمكين تكمن في إرشاد وتدريب مستفيدي الخدمات الاجتماعية لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، وتمكين مستفيدي الخدمات الاجتماعية من الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية أو المشاريع الإنتاجية المناسبة، ورفع الوعي وتطوير أداء القوى البشرية عبر ورش عمل وتعريفهم بالممكنات المتاحة.