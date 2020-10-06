فيديو.. الحرس الوطني يفتتح حديقة مؤتة بمساحة 23.324 م

2020-10-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني افتتاح حديقة مؤتة بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان بمساحة إجمالية بلغت 23324 مترًا مربعًا.

ونشرت الوزارة على حسابها في تويتر مقطع فيديو مختصرًا يوضح المساحات الخضراء والمرافق التي تضمها الحديقة.

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أوضحت الوزارة أن طول الحديقة بلغ 238 مترًا، وعرضها 98 مترًا، فيما بلغت المساحات الخضراء بها نحو 12 ألف متر مربع.

وأضافت أن مساحة منطقة الألعاب بلغت 4 آلاف متر مربع، وتحتوي هذه المنطقة على 17 لعبة، في حين بلغ عدد الأشجار 175 شجرة و4 نخلات، و300 شجرة أخرى محيطة بالحديقة، فيما بلغت مساحة ممرات المشاة نحو 300 متر للممر الرئيسي، و340 مترًا للممرات الفرعية.





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