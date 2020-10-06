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تعليم عسير يحتفي بـ صناع الأجيال في يومهم العالمي

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2020-10-06

تعليم عسير يحتفي بـ صناع الأجيال في يومهم العالمي

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

احتفل تعليم عسير باليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، تحت شعار “المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، وإعادة تصور المستقبل”.

ويأتي الاحتفاء بالمعلمين هذا العام نظير مساهماتهم الفاعلة في قيادة رحلة التغيير في ظل جائحة ، ولاستثمارهم البرامج التدريبية التي أتاحتها وزارة التعليم للتعامل مع المنصات الإلكترونية.

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وأوضح مدير تعليم عسير سعد الجوني في الاحتفال الذي نظمته إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد بهذه المناسبة أن المعلمين والمعلمات سطروا أروع الأمثلة والتضحيات لأداء رسالتهم السامية وتحديدًا في رحلة التعلم عن بعد، وهم بحق مشاعل الأمة وفخرها، مقدمًا شكره لكل معلم ومعلمة آمن برسالته وانطلق لتحقيق أهدافه، فيما عبر المساعد للشؤون المدرسية عبد الرحمن عوضة عن عظيم اعتزازه بالمعلم كونه شخصية عالمية يبنى عليها كثير من الآمال بنشر العلم ويستحقون كل الشكر والتقدير، ورغم الجائحة ما زال المعلم والمعلمة يعطيان دورًا بارزًا ومهمًا عبر للوقوف على احتياجات الطلاب.

وقال مدير شؤون المعلمين محمد فائع إن الاحتفال بالمعلم والمعلمة يأتي انطلاقًا من كونهم أساس العملية التعليمية وجهودهم واضحة وبارزة قبل وأثناء جائحة كورونا فبهم تنهض الأمم وتبنى الأجيال وهم أساس التحول في العملية التعليمية.

يذكر أن تعليم عسير سيقيم هذا المساء” ندوة اليوم العالمي للمعلم ” عبر برنامج “الزوم” وقناة تعليم عسير على اليوتيوب بحضور وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، إضافة إلى تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمكاتب ومدارس المنطقة ومنصة مدرستي.

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