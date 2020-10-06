، مصمم برنامج شهير مضاد للفيروسات في قبضة الشرطة الإسبانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لائحة الاتهامات تشمل "التهرب الضريبي وعدم الإبلاغ عن إيراداته"

أعلن مصدر في الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن جون مكافي، مصمم أحد برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة، قد اعتقل في مطار برشلونة.

وذكر المصدر أن "مكافي" اعتقل يوم السبت، قبيل صعوده الطائرة المتجهة إلى إسطنبول، بجواز سفر بريطاني، مشيراً إلى أنه سيُنقل إلى مدريد، حيث يواجه إجراءات التسليم إلى الولايات المتحدة.



وكشف الادعاء الاتحادي الأمريكي، أمس الاثنين، عن لائحة اتهام لـ"مكافي" تشمل التهرب الضريبي وتعمد عدم الإبلاغ عن إيراداته.

جاء ذلك بعد فترة وجيزة من كشف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن أنها وجهت اتهامات مدنية لـ"مكافي "بأنه كسب أكثر من 23.1 مليون دولار من تعويضات، لم يكشف عنها لدائرة الضرائب، عن توصيات خاطئة ومضللة بشأن العملات المشفرة.

وادعى أنه كسب ملايين الدولارات من الترويج لعملات مشفرة، ومن خلال أعمال استشارية وبيع حقوق قصة حياته لفيلم تسجيلي.