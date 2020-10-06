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أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الثلاثاء، منح جائزة نوبل للفيزياء، إلى كل من البريطاني روجر بنروز، الألماني رينهارد جينزل، الأمريكية أندريا جيز.
وجاء منح #جائزة_نوبل في الفيزياء لـ"روجر بنروز" عن اكتشافه لحقيقة أن تكوين الثقب الأسود يجسد بقوة التوقعات المحكمة لنظرية النسبية العامة، والنصف الآخر بالشراكة مع "غينزل وأندريا جيز" عن اكتشافهما لجرم ضخم شديد الكثافة في مركز مجرتنا.
وأعلنت مؤسسة نوبل، أمس الاثنين، فوز البريطاني مايكل هيوتون، والأمريكيين هارفي ألتر وتشارلز رايس بجائزة نوبل للطب لعام 2020؛ وذلك لدورهم في كشف فيروس الكبد الوبائي "سي"؛ حيث ساهمت أبحاثهم بأن يكون حلم علاج فيروس التهاب الكبد الوبائى سى لأول مرة بالتاريخ ممكنًا، فكشفت اكتشافات الحائزين على جائزة الطب لعام 2020 عن سبب الحالات المتبقية من التهاب الكبد المزمن، وجعلت من الممكن إجراء اختبارات الدم والأدوية الجديدة التي أنقذت ملايين الأرواح.جائزة نوبل نوبل
جائزة نوبل للفيزياء تذهب لـ3 علماء.. "ثقب أسود وجرم ضخم في مجرتنا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-06
أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الثلاثاء، منح جائزة نوبل للفيزياء، إلى كل من البريطاني روجر بنروز، الألماني رينهارد جينزل، الأمريكية أندريا جيز.
وجاء منح #جائزة_نوبل في الفيزياء لـ"روجر بنروز" عن اكتشافه لحقيقة أن تكوين الثقب الأسود يجسد بقوة التوقعات المحكمة لنظرية النسبية العامة، والنصف الآخر بالشراكة مع "غينزل وأندريا جيز" عن اكتشافهما لجرم ضخم شديد الكثافة في مركز مجرتنا.
وأعلنت مؤسسة نوبل، أمس الاثنين، فوز البريطاني مايكل هيوتون، والأمريكيين هارفي ألتر وتشارلز رايس بجائزة نوبل للطب لعام 2020؛ وذلك لدورهم في كشف فيروس الكبد الوبائي "سي"؛ حيث ساهمت أبحاثهم بأن يكون حلم علاج فيروس التهاب الكبد الوبائى سى لأول مرة بالتاريخ ممكنًا، فكشفت اكتشافات الحائزين على جائزة الطب لعام 2020 عن سبب الحالات المتبقية من التهاب الكبد المزمن، وجعلت من الممكن إجراء اختبارات الدم والأدوية الجديدة التي أنقذت ملايين الأرواح.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
01:48 PM
الأكاديمية السويدية: بريطاني وألماني وأمريكية تقاسموا الجائزة نسخة 2020
أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الثلاثاء، منح جائزة نوبل للفيزياء، إلى كل من البريطاني روجر بنروز، الألماني رينهارد جينزل، الأمريكية أندريا جيز.
وجاء منح #جائزة_نوبل في الفيزياء لـ"روجر بنروز" عن اكتشافه لحقيقة أن تكوين الثقب الأسود يجسد بقوة التوقعات المحكمة لنظرية النسبية العامة، والنصف الآخر بالشراكة مع "غينزل وأندريا جيز" عن اكتشافهما لجرم ضخم شديد الكثافة في مركز مجرتنا.
وأعلنت مؤسسة نوبل، أمس الاثنين، فوز البريطاني مايكل هيوتون، والأمريكيين هارفي ألتر وتشارلز رايس بجائزة نوبل للطب لعام 2020؛ وذلك لدورهم في كشف فيروس الكبد الوبائي "سي"؛ حيث ساهمت أبحاثهم بأن يكون حلم علاج فيروس التهاب الكبد الوبائى سى لأول مرة بالتاريخ ممكنًا، فكشفت اكتشافات الحائزين على جائزة الطب لعام 2020 عن سبب الحالات المتبقية من التهاب الكبد المزمن، وجعلت من الممكن إجراء اختبارات الدم والأدوية الجديدة التي أنقذت ملايين الأرواح.
، جائزة نوبل للفيزياء تذهب لـ3 علماء.. "ثقب أسود وجرم ضخم في مجرتنا" ،
المصدر : الخليج 365
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