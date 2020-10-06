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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 100,794 حالة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، أن ستة مصابين قد توفوا نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة.
وأشارت إلى شفاء 1,146 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 90,556 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 02:26 PM
1,146 حالة شفاء ترفع الحصيلة إلى 90,556الإمارات تسجل 1,061 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 100,794 حالة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان، أن ستة مصابين قد توفوا نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة.
وأشارت إلى شفاء 1,146 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 90,556 حالة.
، الإمارات تسجل 1,061 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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