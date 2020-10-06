شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة بمصر يكشف سر إحجام الأمير بندر بن سلطان عن الظهور الإعلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية و سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، أسامة بن أحمد نقلي، بأنه تعلم من الأمير بندر بن سلطان درسا مهمًّا خلال فترة عمله معه في واشنطن، وذلك هو سر عدم رغبة الأمير بندر في الظهور الإعلامي.

وكشف سفير المملكة بجمهورية مصر العربية، السر خلف عدم رغبة الأمير بندر بن سلطان في الظهور الإعلامي، قائلا "عندما تشرفت بالعمل تحت قيادة الأمير بندر بن سلطان في واشنطن مديراً للمكتب الإعلامي بالسفارة، كنت ألّح عليه دوماً بقبول طلبات اللقاءات الإعلامية.. وكان رده: ليس المهم كثرة الظهور الإعلامي.. المهم عندما تظهر تجد الكل ينصت إليك بكل حواسه".