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شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق عدة طرق في الجبيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):نوه مركز إدارة الحركة المرورية بإدارة الطرق في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية بإغلاق 5 طرق.
وأوضح المركز أسماء ومواعيد إغلاق الطرق، حيث سيتم غداً إغلاق طريق رضوى ما بين طريق المدينة وطريق الفتح بحي حلمودة، وسيغلق بعد غد طريق 6 ما بين طريق 4 وطريق الخميس باتجاه الجنوب بحى الفناتير.
كما سيتم إغلاق طريق الأنصار ما بين طريق واحد وطريق خالد ومحطة القدس يوم السبت، في حين سيغلق طريق 6 بحى جلمودة،وطريق 138 مع الطريق السريع 1 يوم الجمعة.
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