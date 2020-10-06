شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض جلدية: البهاق لا ينتقل بالعدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري أمراض جلدية، اليوم الثلاثاء، أن مرض البهاق عبارة عن بقعة بيضاء على الجلد، ولا ينتقل عن طريق العدوى،فيما هناك أنواع من البهاق، وكذلك يوجد عدة علاجات له من بينها الأجهزة والكريمات لتغيير اللون.

وأوضح استشاري أمراض الجلدية، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية"، أن البهاق عبارة عن نشاط في مناعة الإنسان وليس ضعف في الخلايا الليمفاوية، وفي بعض الأوقات يغير من مسار حياة الإنسان إلى الانعزال والاكتئاب.

وأضاف: "نرى الآن بعض الفاشينيستات يترزقون الله من البهاق"، لافتًا إلى أن هناك نصف مليون مواطن مصابون بمرض البهاق ، كما أنه ليس وراثي ولا ينتقل بالعدوى مجرد لونين على الجلد ولا يستوجب العزلة.