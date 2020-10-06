شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ريم الفريان أول امرأة بالمملكة تحصل على جائزة من التحالف الدولي للمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قالت الدكتورة ريم الفريان أول امراة بالمملكة تحصل على الجائزة التقديرية من التحالف الدولي للمرأة، وتحصل على منصبا قياديا في مجموعة العشرين، بأنها فخورة كونها سعودية ، وبحصولها على الجائزة.

وتابعت ريم بأنها فخورة أيضا بأن المملكة هى الدولة العربية الأولى الوحيدة في مجموعة العشرين، كما أنها فخورة كامرأة سعودية أعطيت الثقة والتمكين لتكون واحدة من السيدات التي حصلت على مناصب قيادية في مجموعة العشرين.

وأوضحت ريم بأن عملها الآن في مجموعة العشرين ، المدير التنفيذي داخل مجموعات التواصل للأمانة السعودية بمجموعة العشرين، متابعة بأن مجموعات التواصل مستقلة تصنع سياسياتها بكل إستقلالية، وتقدمها لمجموعة العشرين للنظر في آرائهم ومقترحاتهم.