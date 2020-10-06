"تعليم مكة" تهنئ المعلمين والمعلمات برسالة مضيئة قرب برج الساعة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): هنأت إدارة تعليم مكة المعلمين والمعلمات باليوم العالمي للمعلم أمس الإثنين على لوحتين بالقرب من برج الساعة بمكة المكرمة . هنأت إدارة تعليم مكة المعلمين والمعلمات باليوم العالمي للمعلم أمس الإثنين على لوحتين بالقرب من برج الساعة بمكة المكرمة . وبثت " تعليم مكة " جملة " المعلم نهضة وطن " على لوحتين بالشراكة مع أحد الفنادق الكبرى بجوار ساعة مكة . جاء ذلك وسط تأكيد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على تقديره لدور المعلم الكبير خاصةً في ظل تلك الظروف الإستثنائية للعام الدراسي .

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