مجلس الضمان الصحي: وثقية الضمان الموحد تتحمل تكاليف الغسيل الكلوي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبه مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتكاليف التى تتحملها وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة فيما يتعلق بالغسيل الكلوي. نبه مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتكاليف التى تتحملها وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة فيما يتعلق بالغسيل الكلوي. وذكر المجلس أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف الغسيل الكلوي بحد أٌقصى 100,000 ريال.

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