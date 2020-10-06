شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: مسموح لمرضى ضعط الدم تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة، بأن مرضى ارتفاع ضغط الدم، غير ممنوعين من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية. أوضحت وزارة الصحة، بأن مرضى ارتفاع ضغط الدم، غير ممنوعين من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية. وجاء ذلك ردا على استفسار بهذا الشأن ورد لحساب الوزارة عبر "تويتر" جاء فيه "لا يعد ارتفاع ضغط الدم من موانع أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية". ومن ناحية أخرى جددت الوزارة تأكيدها بأن فحص كورونا لدى مراكز "تأكد" و"تطمن" مجاني للجميع "المواطن والمقيم"، وللمزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم (937) على مدار الساعة.

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