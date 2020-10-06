شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "السديس" يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك لأبطال الحد الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في مبادرة وطنية كريمة ، وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك إلى أبطالنا الأشاوس المرابطين بالحد الجنوبي .

وأكد الشيخ "السديس " أن هذة المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة والامتنان لدورهم العظيم في خدمة الدين والوطن الذي يحتضن أطهر المقدسات وقبلة المسلمين ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ودعا معاليه لأبطالنا الأشاوس بالحد الجنوبي بالنصر وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يدحر أعداء الإسلام .

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