شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" تدعو أصحاب المنشآت لسداد الإشتراكات وتحدد الموعد اللازم قبل الغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء أصحاب منشآت القطاع الخاص لسداد اشتراكات التأمينات في الوقت المحدد وعدم تأخيرها . دعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الثلاثاء أصحاب منشآت القطاع الخاص لسداد اشتراكات التأمينات في الوقت المحدد وعدم تأخيرها . وأكدت " التأمينات الإجتماعية " أن إلتزام صاحب العمل بالسداد في موعده يساهم في الإستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية كما يجنبه غرامات التأخير . وأوضحت أنه يجب سداد الإشتراكات خلال الـ 15 يوم الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الإشتراكات ، ويمكن سداد الإشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية : Advertisements 1- أجهزة الصرف الآلي والإيداع النقدي . 2- الهاتف المصرفي . 3- الإنترنت المصرفي . 4- فروع البنوك .

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