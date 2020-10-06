شكرا لمتابعة خبر عن موعد ظهور «شهب التنين» في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي، تشهد مساء الأربعاء والخميس القادمين، ذروة تساقط شهب التنين أو التنينيات، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن شهب التنينيات تنشط سنويًا في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فإن نقطة تساقط شهب التنين تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وأشار إلى أن أفضل وقت لمراقبتها سيكون مباشرة بعد حلول الظلمة من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن «وليس من المنزل» والنظر باتجاه الأفق الشمالي لقبة السماء، وستحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

وقال رئيس فلكية جدة، أنه في العام الحالي 2020 لا يتوقع حدوث عاصفة شهابيه للتنين، ولكن لا يمكن الجزم ما الذي سيحدث بالضبط، مذكرًا بأن الشهب مشهورة بتحدي التوقعات فهي إما أن تفاجئنا بتساقط مميز أو تكون أقل من التوقعات.