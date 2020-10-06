شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء تشكل سحب ممطرة على بعض مناطق المملكة . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء تشكل سحب ممطرة على بعض مناطق المملكة . وقال " المسند " أنه من المتوقع هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وقد تتوسع على أجزاء من منطقة المدينة المنورة . وحذر " المسند " من تأثير تغير درجات الحرارة إذ يعد شهر أكتوبر موسم الحساسية وأمراض البرد والإنفلونزا .

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