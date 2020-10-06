شكرا لمتابعة خبر عن أمير نجران يوجّه أمين المنطقة بالوقوف ميدانيًا على خدمات المحافظات والمراكز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي بالوقوف ميدانيًّا على واقع الخدمات في المحافظات والمراكز، ومن ثم العرض على سموه تقريرًا مصورًّا عن أبرز الملاحظات، وسبل تحقيق التنمية وضمان استدامتها.

وأكد سموه لدى استقباله في مكتبه اليوم، أمين المنطقة على ضرورة تقييم الواقع بكل أمانة وصدق، وقياس رضا المستفيدين، والعمل على خدمة المجتمع من خلال الفرد.

وثمّن سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء جهود الأمانة في اليوم الوطني، حيث استعرض تقريرًا مصورًا عن الأعمال التي نفذتها في الطرق والميادين والساحات.