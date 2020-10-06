شكرا لمتابعة خبر عن مجمع الملك عبدالله الطبي يشهد تبرع ذوي متوفاة دماغيا بأعضائها للمرضى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تبرع ذوو مواطنة متوفاة دماغيًّا بأعضائها، في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، وذلك ليستفيد منها عدد من المرضى المنتظرين على قائمة التبرع.

وجاءت التفاصيل بأن المتوفاة كانت في حالة حرجة جدًّا؛ حيث أثبتت الفحوصات الطبية وفاتها دماغيًّا؛ وفقًا للفحص السريري والفحوصات الخاصة الدقيقة، وبناءً عليه قام المختصون في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء لمقابلة ذوي السيدة، وشرحوا لهم أهمية التبرع بالأعضاء، ومساهمتها في إنقاذ العديد من المرضى المحتاجين إليها؛ حيث أبدوا الرغبة في التبرع، ليسهموا بذلك في إنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي.

و قام فريق من الجراحين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بإجراء عملية نقل 5 أعضاء "القلب، والرئة، والكليتين، والكبد" والتي كللت جميعها بالنجاح.