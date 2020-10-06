سفير المملكة بمصر يكشف سرَّ إحجام الأمير بندر بن سلطان عن الظهور الإعلامي

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر ومندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، عن السر وراء عدم رغبة الأمير بندر بن سلطان في الظهور الإعلامي، مشيرًا إلى أنه تعلم منه درسًا مهمًّا خلال فترة عمله معه في واشنطن.

وقال سفير المملكة بجمهورية مصر العربية، عبر حسابه على تويتر: «عندما تشرفت بالعمل تحت قيادة الأمير بندر بن سلطان في واشنطن مديراً للمكتب الاعلامي بالسفارة، كنت ألّح عليه دوماً بقبول طلبات اللقاءات الإعلامية.. وكان رده: ليس المهم كثرة الظهور الإعلامي.. المهم عندما تظهر تجد الكل ينصت إليك بكل حواسه».

وأضاف نقلي: «كان درساً بليغاً تعلمته.. وانتهجته».

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وظهر الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق في واشنطن، في لقاء مع «العربية» أمس الاثنين، وتداولت وسائل الإعلام العالمية المختلفة، تصريحاته حول الدور السعودي التاريخي حيال القضايا العربية عمومًا والفلسطينية منها على وجه الخصوص.

وقال الأمير بندر، إنَّ ترديد بعض القيادات الفلسطينية، عبارات ضدّ قيادات ودول الخليج، كلام مؤلم وتجرُّؤ لكنَّه ليس غريبًا عليهم؛ فتلك سمتهم في التعامل مع بعضهم فالحاكمون في غزّة يتهمون القيادات في الضفة بأنهم خونة والعكس، وذلك بدلاً من صبّ الجهود لخدمة القضية الفلسطينية. مشيرًا إلى أنها قضية وطنية عادلة لكن محاميها فاشلون؛ بينما القضية الإسرائيلية غير عادلة ومحاموها ناجحون.

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